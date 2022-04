Cinema Sivori: Tapas & sangria e film “Finale a sorpresa”, 13 aprile

Tapas & sangria per predisporsi a vedere in anteprima la commedia spagnola del momento, “Finale a sorpresa” di Mariano Cohn e Gastón Duprat con Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez. L’appuntamento è mercoledì 13 aprile 2022 al cinema Sivori di salita santa Caterina, a Genova: alle ore 20,30 sarà servito l’aperitivo nel cortile del Bistrot Sivori, alle ore 21 inizia la proiezione in anteprima nazionale del film. Tutto compreso nell’abituale tariffa del biglietto: 8.50 intero e 7.50 ridotto.

In “Finale a sospresa”, Lola Cuevas (Penélope Cruz), è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero (Antonio Banderas) e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres (Oscar Martínez). Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?

Il film, distribuito da Lucky Red, è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 2021, tra le presentazioni speciali al Festival di Toronto e nella sezione di apertura del Festival di San Sebastian.

L’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vogliono contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

www.circuitocinemagenova.com

Cinema SIVORI

(salita Santa Caterina 12 – Genova, tel. 010 5532054)

Mercoledì 13 aprile 2022

Ore 20.30 (tapas e sangria) ore 21.00 (film)

TAPAS & SANGRIA

+

ANTEPRIMA DEL FILM

FINALE A SORPRESA

Spagna 2021, durata 114’

Regia Mariano Cohn, Gastón Duprat

Con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez

Biglietto: 8.50 (intero), 7.50 (ridotto) tutto compreso