Cinema Sivori, 8 marzo: Parigi, tutto in una notte e degustazine vini francesi

Circuito celebra la Giornata internazionale della donna con una serata speciale al cinema Sivori. Martedì 8 marzo, alle ore 20.00, è in programma l’anteprima di “Parigi, tutto in una notte”, una storia tutta al femminile con Valeria Bruni Tedeschi e Marina Foïs, dirette da Catherine Corsini. La proiezione del film (ore 20.30), distribuito dalla genovese Academy Two, è preceduta (ore 20) da una degustazione di vini francesi offerta dall’enoteca Cantine di Colombo di via Pisa e da Bistrot Sivori. Tutto compreso nell’abituale tariffa del biglietto: 8.50 intero e 7.50 ridotto.

Quante cose possono succedere a Parigi in una notte? Una disegnatrice egocentrica, un camionista arrabbiato e un’infermiera generosa si incontreranno e scontreranno fra i corridoi di un affollato pronto soccorso parigino. Sarà una lunga notte, carica di momenti comici e pregiudizi mandati in frantumi. Nel film “Parigi, tutto in una notte” pubblico e privato si intrecciano. Al centro della storia c’è la coppia formata da Raf e Julie (Valeria Bruni Tedeschi e Marina Foïs). Raf cade e si rompe un braccio. Le due donne, già stressate a causa della loro situazione, si ritrovano al pronto soccorso, mentre nella capitale francese è in corso la protesta dei gilet gialli, che assediano l’edificio e mettono a dura prova anche il personale sanitario. All’alba, concluso il tempo sospeso dell’attesa durante il quale tante scene corrono veloci davanti agli occhi di medici e pazienti, ognuno dei protagonisti si ritroverà un po’ cambiato dopo avere vissuto una triplice frattura: fisica, sentimentale e sociale.

Circuito SIVORI

(salita Santa Caterina 12, tel. 010 5532054)

Martedì 8 marzo 2022

Ore 20 (degustazione) ore 20.30 (film)

DEGUSTAZIONE DI VINI FRANCESI E ANTEPRIMA DEL FILM

PARIGI, TUTTO IN UNA NOTTE

Francia 2021, durata 98’

Regia Catherine Corsini

Con Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï, Jean-Louis Coullo’ch

Biglietto: 8.50 (intero), 7.50 (ridotto) tutto compreso

