Arbitri A: Irrati per la Samp, Aureliano per il Genoa

Gli arbitri che dirigeranno le gare di Genoa e Samp nel prossimo fine settimana.

La partita allo stadio Ferraris tra Genoa ed Empoli, in programma domenica (12:30) e valida per la nona giornata del girone di ritorno, è stata affidata alla direzione arbitrale di Gianluca Aureliano, appartenente alla sezione A.I.A. di Bologna. Gli assistenti indicati dalla C.A.N. sono Giovanni Baccini (sezione di Conegliano) e Niccolò Pagliardini (sezione di Arezzo). Quarto ufficiale Daniele Paterna della sezione di Teramo. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Maurizio Mariani (sezione di Aprilia), in collaborazione con Luca Zufferli (sezione di Udine).

La designazione arbitrale per Udinese-Sampdoria, gara in programma sabato 5 marzo (ore 15.00) allo stadio “Dacia Arena” di Udine e valida quale 28.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Assistenti: Carbone di Napoli e Valeriani di Ravenna.

Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia.

VAR: Abisso di Palermo.

AVAR: Longo di Paola.