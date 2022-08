Sta aumentando pericolosamente la tensione nel Mar Cinese Meridionale dove si trovano Taiwan e la Cina.

Aggiornamento. 14,15 (ora italiana). Jet taiwanesi pronti al decollo da TTV News

Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei rappresentanti USA, dalla Malaysia, seconda tappa del suo tour in Asia e potrebbe raggiungere l’aeroporto di Songshan, a Taiwan alle 21.20 ora locale, le 15.20 in Italia. Questo secondo quanto riporta il quotidiano dell’isola Liberty Times.

Nel mentre viene riportato che un secondo aereo Usa sarebbe giunto proprio in Malaysia e potrebbe essere utilizzato dalla Pelosi.

Secondo il canale televisivo taiwanese Sanli, la delegazione Usa che è composta da 40 persone, avrebbe prenotato 48 camere, un intero piano in un hotel di Taipei.

Oltre ad un allarme bomba nell’aeroporto di Taoyuan uno dei due scali di Taipei, diverse dozzine di persone sono scese in piazza a Taiwan per protestare contro la visita della speaker della Camera dei rappresentanti americana.

Aggiornamento ore 13.50. Secondo i dati di “Flightradar24” dell’Instant Aviation Flight Status Network, il nominativo di chiamata originale di Pelosi “SPAR19” è volato via da Kuala Lumpur, in Malesia, alle 15:40 (9:40 ora italiana) di questo pomeriggio, ma il sito web non elenca la destinazione del volo.

