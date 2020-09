Fine settimana ricco di appuntamenti internazionali per la formazione Under 23 sarà al via del Trofeo Città di S.Vendemiano

Filippo Bertone chiamata in nazionale in occasione del Giro dell’Appennino che si correrà sabato con partenza da Novi Ligure e arrivo nel cuore di Genova dopo 191 chilometri

Una nuova chiamata in nazionale impreziosisce il 2020 della Iseo Rime Carnovali che può esultare per la convocazione di Filippo Bertone tra le fila della nazionale italiana in occasione dell’81° Giro dell’Appennino che si correrà sabato 19 settembre con partenza da Novi Ligure e arrivo a Genova dopo ben 191 chilometri di gara scanditi da ben cinque Gran Premi della Montagna.

“Si tratta di una convocazione che è un riconoscimento importante nei confronti di un ragazzo elite che in tutti questi mesi ha continuato a lavorare con impegno ed umiltà per cercare di realizzare il proprio sogno in bicicletta. Siamo felicissimi per Filippo e siamo orgogliosi che uno dei nostri ragazzi possa avere l’onore di vestire la maglia azzurra: saprà certamente onorarla al meglio” hanno commentato i dsDaniele Calosso e Mario Chiesa che, guardando al prossimo fine settimana hanno anticipato anche il programma riservato agli Under 23. “I nostri ragazzi più giovani saranno in gara domenica nell’internazionale di San Vendemiano. Una corsa impegnativa e altrettanto prestigiosa che, dopo il Campionato Italiano offrirà loro un’altra bella opportunità per mettersi in luce di fronte ai team più forti del panorama Under 23 internazionale”.

A presentarsi domenica al via della prova trevigiana saranno: Giacomo Ballabio, Enrico Spadini, Mattia Pellizzer, Omar El Gouzi, Sebastiano Mantovani e Matteo Tarolla.