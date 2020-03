Cia Liguria rilancia, anche la Regione faccia qualcosa

Mentre l’assessore regionale Stefano Mai ha già formalizzato la richiesta di aiuti al Governo, la Cia Liguria oggi rilancia

“Le richieste al Governo – ha dichiarato oggi Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria – sono precise. Alcune di pronto intervento come la sospensione dei contributi e dei versamenti già avviata, compresi mutui e utenze; altre di medio periodo come la cassa integrazione per i dipendenti , lo sblocco dei contributi UE e la loro anticipazione, forme utili a creare liquidità alle aziende. Ribadiamo però che ci sono cose che possono essere fatte anche qui, utili ed efficaci e a costo zero o quasi, come abbiamo sottolineato all’Assessore all’Agricoltura Stefano Mai”.

Assessore Mai: formalizzata richiesta di aiuti a ministro Politiche agricole

“I punti prioritari – ha aggiunto Aldo Alberto – sono prorogare le scadenze del PSR tanti dei bandi quanto delle rendicontazioni, anche in virtù dell’attività ridotta degli uffici regionali, prorogare le scadenze dei patentini fitofarmaci e delle altre autorizzazioni necessarie a non interrompere l’attività agricola, chiedere la collaborazione dei Comuni con la riduzione della TARI per gli agriturismi.

Va inoltre estesa all’agricoltura il sistema di aiuti per le PMI che la Regione ha annunciato nei giorni scorsi.

Abbiamo condiviso con l’Assessore Mai le richieste avanzate al Governo e abbiamo prodotto il nostro contributo attraverso la struttura nazionale, in continua comunicazione con gli Uffici del Ministero, elaborando un completo documento che contiene anche le misure necessarie per la floricoltura.

E’ importante che ognuno faccia la propria parte, con umiltà e dedizione , senza atteggiamenti strumentali o inutili primogeniture. Si esce da questa situazione con due impegni: rispettare le regole mantenendo l’unità.

Intanto in questi giorni CIA Liguria è sul campo organizzata per garantire ai propri soci i servizi necessari a alla prosecuzione dell’attività, garantendo il massimo della sicurezza ai propri collaboratori e all’utenza stessa”.