Ci risiamo. Dopo l’aggressione da parte di una coppia di nordafricani e l’accoltellamento del capotreno 44enne alla stazione di Genova Rivarolo soltanto perché aveva chiesto i biglietti, oggi si è registrato un altro episodio di violenza sui convogli della Liguria ai danni di lavoratori di Trenitalia.

Protagonista ancora una volta un africano. E’ successo alla stazione di Sarzana, dove un 40enne originario della Sierra Leone, gravato da numerosi precedenti di polizia e mai rimpatriato, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Lo straniero è stato fermato dal controllore mentre il treno stava arrivando a Sarzana e si è rifiutato di mostrare il titolo di viaggio, minacciandolo.

A quel punto, il capotreno ha mantenuto la calma e gli ha chiesto i documenti, come da prassi, per emettere la relativa sanzione. Però l’africano si è rifiutato di nuovo ed è andato in escandescenze.

Poi non ha voluto seguire l’indicazione di scendere dal treno, ormai arrivato in stazione, continuando con un atteggiamento violento, minaccioso e aggressivo ai danni del ferroviere.

E’ quindi scattato l’allarme ed è stata avvertita la Polizia Ferroviaria.

Arrivati sul posto, due agenti della Polfer sono saliti sul convoglio, che è stato costretto a fermarsi in stazione per diverso tempo, creando disagi ai passeggeri.

I poliziotti hanno chiesto i documenti al 40enne straniero e lo hanno invitato a scendere dal convoglio, ma l’africano ha reagito in modo violento e li ha aggrediti con calci e pugni, anche al volto.

L’africano ha tentato di fuggire, ma è stato acchiappato e arrestato.