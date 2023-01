Chiusura gallerie tra Riva Trigoso e Moneglia. Cambio orario Bus 742

Chiusura gallerie tra Riva Trigoso e Moneglia. Cambio orario servizio bus Amt della linea 742.

Le gallerie tra Riva Trigoso e Moneglia saranno chiuse dalle ore 10:00 alle 12:15 e dalle 13:20 alle 16:05 programmata per i giorni 12 e 16 gennaio 2023. La linea 742 subirà le seguenti variazioni al servizio:

Amt. Bus 742: la corsa in partenza da Sestri FS delle 10:40 sarà anticipata alle 10:20 e raggiungerà il comune di Moneglia via Bracco.

La corsa in partenza da Sestri FS delle 13:35 transiterà per Moneglia FS via Bracco; la corsa in partenza da Moneglia lungomare delle ore 15:43 per Riva Trigoso – Sestri FS transiterà via Bracco.