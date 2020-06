Chiuso questa notte dalle 22 alle 6 il tratto tra Bivio A7/A12

Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Bolzaneto.

Sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di manutenzione sulle opere ricadenti nelle interconnessioni delle autostrade A10 e A7, Elicoidale e viadotto Sei Luci, previsti in orario notturno, resterà sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 giugno, sarà chiuso verso Serravalle / Milano il tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante.

In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano potrà entrare alla stazione di Genova Bolzaneto. Agli utenti diretti in A12 si consiglia di raggiungere la stazione di Genova est. Per i mezzi pesanti il consiglio è di entrare dalla stazione di Genova Nervi;

dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 giugno, sarà chiuso verso Genova il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto a Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto e raggiungere Genova tramite la viabilità ordinaria.

Chi, invece, proseguirà il percorso lungo la A7, verrà obbligatoriamente deviato sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove potrà uscire alla stazione di Genova est.

Chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante ed è diretto a Genova, potrà uscire alla stazione di Genova est oppure, proseguire lungo la A12 per poi essere obbligatoriamente deviato in A7 Serravalle-Genova in direzione di Serravalle/Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto da cui raggiungere il capoluogo ligure. Ai mezzi pesanti che da Milano e da Livorno sono diretti verso Genova si consiglia di utilizzare la D26 Predosa-Bettole da cui raggiungere la A26 in direzione di Genova.