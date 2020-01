Chiuso il tratto tra Recco e Rapallo nelle ore notturne

Per interventi di manutenzione delle barriere anti-rumore, sull’ autostrada A12 Genova-Sestri Levante, sono previste interruzioni del traffico in orario notturno.

La chiusura nel tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante nelle due notti consecutive di lunedì 6 gennaio e martedì 7 gennaio, con orario dalle 21:00 alle ore 6:00 del mattino.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si entra in città e si svolta verso la via Aurelia in direzione Ruta di Camogli, poi voltare in direzione Rapallo e rientrare, sulla A12, alla stazione autostrada Rapallo, per proseguire in direzione di Sestri Levante. ABov