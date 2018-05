Chiossone, alla Stragenova 150 corridori per i 150 anni dell’Istituto

Testimonial d’eccezione, la maratoneta Emma Quaglia

Per festeggiare i 150 anni dalla sua fondazione, l’Istituto David Chiossone partecipa alla Stragenova con 150 corridori con un testimonial d’eccezione dell’iniziativa: la maratoneta Emma Quaglia.

Per vestire la maglia dell’Istituto Chiossone e contribuire alla missione di un’eccellenza cittadina nell’anno del suo 150° compleanno, è sufficiente inviare un’e-mail a stragenova@chiossone.it indicando nome, cognome, data di nascita, numero di telefono e tipo di gara a cui si vuole partecipare (10 km competitiva, 10 km non competitiva e Family Run di 4,5 km).

In questo modo, senza oneri aggiuntivi, la metà del costo dell’iscrizione andrà a sostegno dell’Istituto e delle sue attività per la riabilitazione delle disabilità visive e non solo.

Tra coloro che gareggeranno con la maglia del Chiossone, domenica 27 maggio, saranno premiati il miglior tempo uomo e miglior tempo donna per la 10 km competitiva, e il più giovane e il più anziano iscritti per le altre gare. Un premio speciale è previsto per i corridori con disabilità.

Nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio, l’Istituto Chiossone sarà inoltre presente nel Villaggio Stragenova in Piazza Deferrari, non solo per consegnare i pettorali ai propri atleti ma anche per coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza sulla disabilità visiva. Si potrà giocare con gli occhialini che simulano l’ipovisione o provare a camminare bendati con il bastone bianco.

La partecipazione alla Stragenova fa parte del ricco programma che – con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova – festeggia 150 anni dell’Istituto Chiossone coinvolgendo la Città in eventi istituzionali, scientifici, culturali, teatrali, musicali e sportivi.

Tutti gli aggiornamenti si potranno trovare online sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/davidchiossoneonlus