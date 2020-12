Chiesa via Fillak, cileno senza mascherina aggredisce vigilante e carabinieri: arrestato

Ieri mattina in via Walter Fillak a Genova Sampierdarena, nei pressi della Chiesa Evangelica, un sudamericano in evidente stato di ebbrezza alcolica e senza indossare la mascherina ha spintonato, minacciato e oltraggiato i carabinieri intervenuti a seguito di un diverbio che lo straniero aveva avuto con un agente di vigilanza privata, presso la Chiesa, colpendolo con un pugno.

Si tratta di un cileno, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, che poi è stato bloccato e arrestato per “oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale” e per “ubriachezza” oltre che essere denunciato per la violazione alle prescrizioni delle misure di contenimento dell’epidemia del Covid-19.