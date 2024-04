Chiavari, truffa finto carabiniere: arrestato 18enne italiano

Tenta di truffare una pensionata 86enne, ma viene arrestato. La vicenda, avvenuta a Chiavari, riguarda, ancora una volta, la cosiddetta truffa del “finto carabiniere”.

Un 18enne italiano, con precedenti di polizia, e un suo complice, spacciandosi rispettivamente per maresciallo dei carabinieri e avvocato, hanno intrapreso una conversazione telefonica con l’anziana vittima richiedendo soldi e monili in oro per scongiurare l’arresto del nipote che aveva investito una bambina ricoverata in gravi condizioni.

Terminata la conversazione, l’autore del reato, nelle vesti di collaboratore dell’avvocato, si è presentato presso l’abitazione della vittima facendosi consegnare 1.500 euro in contanti e vari monili in oro, tra cui il collier e l’anello che in quel momento indossava la donna, per poi divincolarsi.

Da qui ha avuto inizio l’indagine che, grazie alle testimonianze di altre vittime truffate nei giorni precedenti con il medesimo modus operandi, ha permesso di rintracciare e arrestare il 18enne presso la locale Stazione Ferroviaria.

L’arrestato è sospettato di avere tentato simili truffe nel corso della precedente settimana, nei confronti di altri anziani, non andate a buon fine grazie alle potenziali vittime che hanno avvisato i carabinieri.