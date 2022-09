Chiavari, romeno ubriaco al volante. Poi aggredisce i carabinieri: arrestato

L’altra sera i carabinieri di Sestri Levante hanno arrestato un 32enne romeno, domiciliato a Maissana (SP), per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari della Compagnia Sestrese sono sopraggiunti in ausilio dei colleghi della Compagnia di Chiavari che, in corso Garibaldi, durante un controllo alla circolazione stradale, avevano fermato un’autovettura per un accertamento sulle condizioni psicofisiche del conducente, il quale mostrava segni di insofferenza e agitazione.

Lo straniero è stato sottoposto al test dell’etilometro con un esito positivo di oltre 2 g/l. I militari hanno quindi dovuto procedere al ritiro della patente e al fermo amministrativo dell’autovettura.

Il romeno, però, si è opposto in modo concitato ai provvedimenti adottati nei suoi confronti. Prima ha cercato di impedire la rimozione della propria autovettura, frapponendosi tra il carroattrezzi e il veicolo da rimuovere, quindi ha tentato di sferrare una testata a uno dei carabinieri e infine, mentre gli uomini dell’Arma tentavano di contenerlo e ricondurlo alla calma, ha afferrato una sedia presa dai tavolini della veranda di una vicina pizzeria e l’ha scagliata contro i carabinieri, colpendo un militare che è stato ferito ad una mano.

Il conducente è quindi fuggito a piedi in direzione del lungomare di Chiavari.

I militari lo hanno rincorso e per arrestarlo e vincere la violenta opposizione dell’uomo, hanno dovuto irrorare lo spray al peperoncino in dotazione.

Solo allora lo straniero violento si è calmato ed è stato possibile ammanettarlo.

Il militare colpito dalla sedia ha dovuto ricorrere a cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna dove, a seguito di un trauma alla mano destra, gli sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Il romeno è stato altresì denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.