Chiavari: online il nuovo portale istituzionale del Comune.

Da questa mattina è online il nuovo sito web del Comune di Chiavari, il portale istituzionale che va a sostituire, allo stesso indirizzo web, la versione precedente. Parole chiave del restyling sono l’accessibilità, la fruibilità, la semplificazione e l’omogeneità delle informazioni. Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie di assistenza o configurazioni particolari.

Grazie a queste linee guida è iniziata l’opera di restyling del sito, che finalmente si presenta con una nuova veste grafica coerente con gli obiettivi e al passo con i tempi. La giunta Di Capua ha deciso di procedere con la progettazione del nuovo portale, un compito affidato al consigliere delegato Federico Messuti che ha creato un team di redattori provenienti dai diversi settori dell’amministrazione, scegliendo così di utilizzare e valorizzare le competenze e le professionalità specifiche dei dipendenti comunali.

«Obiettivo imprescindibile per la nostra amministrazione è la partecipazione attiva del cittadino, partecipazione che necessariamente deve passare attraverso l’accessibilità delle informazioni e la semplificazione dei passaggi burocratici/amministrativi – sottolinea il consigliere Messuti – In questa prima fase di avvio saranno messe a punto tutte le funzioni del portale, mentre proseguirà l’aggiornamento delle varie pagine, in modo tale da adeguare gli strumenti alle necessità dei cittadini e delle imprese.»

Conclude il Segretario Generale del Comune di Chiavari, Concetta Orlando: «Dobbiamo considerare la comunicazione online un canale prioritario per le informazioni e per l’erogazione di servizi da parte dell’ente. Il nuovo portale istituzionale diventa il modo in cui l’amministrazione comunale dialoga con i cittadini, una comunicazione semplice, diretta ma efficace che permetta uno scambio continuo di informazioni.»

In un’ottica di semplificazione e immediatezza, al fine di facilitare la ricerca delle informazioni, è stata riorganizzata la suddivisione in macro sezioni, la categorizzazione delle aree tematiche e la scelta dei colori. Ma non è l’unica novità che viene presentata: sarà possibile scaricare gratuitamente l’apposita App Municipium di Chiavari. Municipium, Chiavari a portata di app

Varie informazioni sul nuovo portale: Da oggi è attivo nel nostro Comune il servizio app Municipium. Grazie a questa soluzione scelta dall’amministrazione locale, ora sarà possibile per i cittadini di Chiavari ricevere news tramite notifica push dal Comune, conoscere gli eventi sul proprio territorio, avere accesso a informazioni utili e di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti, consultare le mappe che l’ente andrà a costruire localizzando i punti d’interesse del territorio e inviare segnalazioni al Comune stesso.

Inoltre sempre pensando ai cittadini, il servizio presenta già nella prima schermata delle piccole pillole su temi quotidiani; sono inseriti dei consigli su come pagare una multa e informazioni di carattere generale sui tributi. Se nel tuo territorio altri Comuni vicini hanno adottato il servizio, dalla schermata iniziale sarà sufficiente toccare i tre pallini in alto a destra e consultare la lista degli enti presenti: il cittadino potrà passare quindi da un Comune all’altro stando sempre all’interno di Municipium. Scarica l’App sul Play Store di Android o sull’App Store di Apple – Municipium e scegli “Comune di Chiavari” come ente.