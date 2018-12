Artesina, sabato 22 dicembre l’inaugurazione della nuova seggiovia Rocche Giardina

Sarà un bel regalo di Natale quello che riceveranno gli sciatori che frequentano Artesina ed il comprensorio Mondolè Ski, in provincia di Cuneo. Sarà infatti inaugurata ufficialmente, alle presenza delle Autorità Istituzionali e dei media, la nuova seggiovia quadriposto Rocche Giardina che impreziosirà ulteriormente il più vasto parco sciabile della provincia di Cuneo.

L’impianto, che consentirà un nuovo e più comodo collegamento tra Artesina e Prato Nevoso, sostituisce la storica sciovia che per oltre 30 anni ha caratterizzato le montagne della stazione. Occhi puntati allora sulla giornata di sabato 22 dicembre p.v. per la partenza ufficiale, da subito a disposizione di quanti vorranno sperimentare impianto e pista.

Un bel risultato non solo per Artesina ed il Mondolè ski ma per tutto il cuneese che con questa opera, l’unica realizzata quest’anno in provincia di Cuneo, ha dimostrato la validità del connubio tra pubblico e privato per il reperimento delle risorse atte allo sviluppo del turistico invernale. “Veramente un bel regalo di Natale per tutti gli amanti della montagna e della neve”, sottolinea Paolo Palmieri, responsabile di Artesina Spa.

Intanto si continua a sciare ad Artesina sulle piste in quota del Pian della Turra aperte anche venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre. Artesina, perla del comprensorio Mondolèski (il parco sciabile più esteso della provincia di Cuneo con 130 km di piste), è collegata a Prato Nevoso e Frabosa Soprana ed è facilmente raggiungibile dal casello autostradale di Mondovi. Gli impianti sono l’ideale per le famiglie grazie ai 3 campi scuola, di cui uno in quota, serviti da tapis roulant, al parco giochi sulla neve, ad un servizio di baby parking e ai corsi per bambini seguiti fin dai primi passi sulla neve.