Chiavari, nuovi stalli per motocicli in corso Valparaiso, nell’area attigua all’ingresso del porto turistico, e in piazza Leonardi

Chiavari, nuovi stalli per motocicli in corso Valparaiso. Nell’ultimo mese sono circa 130 i nuovi stalli realizzati tra il centro e passeggiata mare.

“Altri 50 nuovi parcheggi per motorini sono stati realizzati sul lungomare cittadino – dichiara l’assessore Paolo Garibaldi – Un intervento necessario per sistemare la zona e per aumentare la disponibilità di stalli in un’area molto frequentata sia per la presenza della stazione ferroviaria sia per l’accesso al porto e alle spiagge.

Intervento che si va ad aggiungere alla sistemazione di largo Ravenna dove abbiamo creato altri 28 parcheggi per motorini e ridisegnato la viabilità del tratto: da un lato facilitare e regolare la sosta e dall’altro aumentare il decoro della prima parte di passeggiata mare”.

Conclude l’assessore Garibaldi – “Recentemente sono stati aggiunti anche 56 nuovi posti in via Botti, a pochi passi dal centro storico e dalle scuole, a compensazione anche di quelli eliminati in piazza Verdi dove sono in corso i lavori di restyling e rifacimento dei sottoservizi”.