All’UCI Fiumara i Coldplay in live streaming. APpuntamento il 29 ottobre alle 16:30 con “Music Of The Spheres” in diretta da Buenos Aires.

All’UCI Fiumara i Coldplay in live streaming sabato prossimo.

Il Circuito offre ai suoi spettatori un posto in prima fila allo spettacolare Music Of The Spheres, il Tour Mondiale dei Coldplay in diretta dallo Stadio River Plate di Buenos Aires.

Il 29 ottobre alle 16:30 la celebre band britannica approda sugli schermi del Circuito UCI Cinemas con l’evento Coldplay. Music of the Spheres.

Live broadcast from Buenos Aires, che offrirà ai fan la possibilità di assistere in diretta allo spettacolare concerto di Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion.

L’evento, distribuito da Nexo Digital in collaborazione coi media partner Radio Deejay e MYmovies.it, Live Nation e Warner Music Italy, vedrà la band eseguire i classici successi della sua carriera, tra cui Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars e My Universe, in uno stadio pieno di luci, laser, fuochi d’artificio e braccialetti LED, tutti elementi che rendono i concerti dei Coldplay un’esperienza gioiosa e piena di vita.

Questa presentazione splendidamente filmata sarà diretta dall’acclamato regista Paul Dugdale, vincitore di un BAFTA e nominato ai Grammy.

Le multisale che proietteranno Coldplay. Music of the Spheres. Live broadcast from Buenos Aires il 29 ottobre alle 16:30 sono:

UCI Bicocca (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Fiumara (GE), UCI Showville Bari (BA), UCI Casoria (NA) e UCI Orio (BG).