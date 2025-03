Chiavari, nuove telecamere in funzione in via Parma e via Entella si potenzia così il sistema di videosorveglianza cittadino

Chiavari, nuove telecamere in funzione in via Parma e via Entella, con l’attivazione di cinque nuove telecamere nella via centrale e tre attigue al campetto polivalente.

L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di migliorare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini.

«I dispositivi, dotati di tecnologie avanzate, consentiranno un monitoraggio più efficace delle aree interessate.

Con questo intervento rafforziamo una rete già composta da oltre 400 telecamere distribuite in città fornendo un ulteriore supporto alle forze dell’ordine.

Continueremo a investire per rendere Chiavari sempre più sicura e accogliente» spiega l’assessore ai servizi tecnologici, Paolo Garibaldi.