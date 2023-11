Chiavari, i privati possono raccogliere la legna sugli arenili

I privati possono raccogliere e utilizzare il legname depositato dalle recenti mareggiate sulle spiagge cittadine

Lo dispone l’ordinanza sindacale n. 117 del 20 novembre 2023.

“Il materiale, opportunamente separato dagli altri rifiuti di natura antropica, viene rimosso sia per evitare che ritorni in mare sia per garantire un’adeguata e sicura fruizione del litorale. In questi giorni il personale di Aprica è al lavoro per provvedere alle necessarie operazioni di pulizia e alla preparazione della legna, che verrà tagliata a pezzi per agevolare il trasporto da parte dei privati che la vorranno utilizzare come biomassa da combustione in impianti termici civili.

Da oggi ci sono 40 giorni per provvedere alla raccolta. Il materiale verrà accatastato nella zona del Lido, in viale Tito Groppo e lungo la foce del fiume Entella.

Ricordiamo che è vietato usare attrezzature meccaniche, anche a motore, per il taglio della legna – spiega il consigliere Emanuele Sanguineti – Nel frattempo, dopo il successo delle iniziative di Puliamo i Sentieri e del Circolo Legambiente Cantiere Verde, insieme all’ufficio Nettezza Urbana del Comune stiamo portando avanti una campagna di pulizia degli arenili con gli studenti del territorio.

Colgo, quindi, l’occasione per ringraziare le tante scuole che hanno aderito all’iniziativa”.

Comune di Chiavari

