Centro storico, altra spaccata. Devastata Ostaja A Cantinn-a

Un’altra spaccata in un locale del Centro storico genovese. Stavolta è toccato alla Cantinn-A Ostaja Zeneize di via Canneto il Lungo.

I ladri hanno devastato la trattoria-ristorante portando via l’incasso.

Le foto della devastazione sono state condivise dagli stessi titolari su facebook: “Un sentito ringraziamento a chi stanotte ha pensato bene di spaccare tutto speriamo che con i danni che ci hai procurato, per 2/300 e un po’ di altre cose, tu ti possa divertire, e magari ti ritrovano sverso in qualche caruggio. Come sempre ci tireremo su le maniche e faremo in modo di riaprire al più presto”.

Sull’accaduto è stata presentata denuncia, ma danno è quasi più ingente del furto.

In ogni caso, si tratta dell’ennesimo colpo messo a segno nei caruggi con queste modalità negli ultimi mesi.

Tra l’estate e l’inizio dell’autunno sono stati infatti presi di mira negozi, ristoranti e focaccerie tra via Prè, la Maddalena, piazza delle Erbe, via Luccoli e Soziglia.

In alcuni casi è stato usato un tombino di ghisa come ariete, trovato poi tra le macerie, in altri i titolari dell’attività hanno trovato soltanto le vetrate infrante e i locali a soqquadro.