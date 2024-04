Chiavari è bandiera gialla Fiab per il quarto anno consecutivo, questa mattina si è svolta la cerimonia online di consegna del vessillo

Chiavari è bandiera gialla Fiab per il quarto anno consecutivo, un vessillo ne attesta il grado di ciclabilità e l’attenzione alle politiche bike-friendly. Confermato, anche quest’anno, il punteggio di due bike smile su cinque, in Liguria sono solo 4 i comuni che hanno ottenuto la qualifica di ComuniCliclabili da parte della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Chiavari, Diano Marina, Loano e Sestri Levante).

“Un riconoscimento che premia il nostro impegno e il nostro lavoro per la promozione della mobilità sostenibile, di cui siamo molto orgogliosi – dichiara l’assessore, Alessandra Ferrara – Diverse sono le iniziative che abbiamo condiviso insieme a Fiab per incentivare l’utilizzo delle due ruote come mezzo di trasporto alternativo all’auto. Andiamo avanti con l’obiettivo di migliorare la nostra rete ciclabile e rendere Chiavari sempre più attenta alle politiche eco-friendly”.