Ad Alassio due nuove palme abbelliscono la rinnovata Piazza Airaldi e Durante, potenziando il verde urbano

Ad Alassio due nuove palme, a conclusione dei lavori di riqualificazione di Piazza Airaldi e Durante, nella giornata di ieri i giardinieri comunali hanno provveduto alla piantumazione di due nuove palme “phoenix dactylifera”, potenziando come da progetto il verde urbano presente in questo splendido spazio cittadino. Già radicati nella piazza vi sono inoltre un’altra palma e un ulivo, presenti da diversi anni, mentre nell’aiuola quadrangolare che sarà ultimata entro il 25 aprile nel lato monte della piazza saranno piantate qualità arboree a basso fusto al fine di non disturbare la visuale delle vetrine dei negozi retrostanti.

Piazza Airaldi e Durante è stata al centro negli scorsi mesi di un importante progetto di rinnovamento, che si è concretizzato nella sostituzione della precedente pavimentazione lignea, che risultava ammalorata, con basole di arenaria e abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l’impatto visivo del piano di calpestio oltre che per rendere la piazza maggiormente fruibile alle persone disabili, in ottemperanza al piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nell’ambito del progetto si è inoltre provveduto al rinnovamento degli arredi, con l’installazione di nuove panchine molto ben armonizzate nel contesto.

“Con la piantumazione delle due nuove palme destinate a potenziare il verde urbano di Piazza Airaldi e Durante – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi – e con la ormai prossima piantumazione, entro la festività del 25 Aprile, di qualità arboree a basso fusto nell’aiuola quadrangolare che sta per essere ultimata nel lato monte della piazza, giunge a conclusione questo progetto che ha dato un nuovo volto e una migliore agibilità a Piazza Airaldi e Durante, ovvero ad uno degli spazi più suggestivi e fruiti del nostro centro storico.

Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto e di poter offrire ai cittadini, ai turisti e ai commercianti della zona questo spazio davvero bellissimo che valorizza l’intero Borgo Barusso”.