Chiavari avanti tutta per recuperare il Teatro Cantero

Il Consiglio Comunale delibera di intraprendere tutte le azioni necessarie per acquisire il teatro

Il Consiglio Comunale di Chiavari ha deliberato ieri sera di autorizzare la giunta ad intraprendere tutte le azioni necessarie per acquisire il Teatro Cantero.

Questa deliberazione, approvata esclusivamente con i voti della maggioranza, apre anche le porte alle trattative con investitori privati interessati alla ristrutturazione della storica struttura, esplorando le migliori forme di collaborazione pubblico-privata per la sua futura gestione.

“È un passo cruciale per realizzare un progetto di fondamentale importanza. Con questo, abbiamo completato un altro tassello per la riapertura e la trasformazione in un centro congressi diffuso, situato strategicamente tra Palazzo Rocca, l’Auditorium e la Farmacia dei Frati”, ha dichiarato il Sindaco Messuti.

“Abbiamo iniziato con una valutazione tecnica e una perizia dell’Agenzia delle Entrate che ha confermato il valore di 2 milioni di euro. La proprietà si è impegnata a vendere alla cifra stabilita. Abbiamo anche intrapreso discussioni con la Regione e presentato una richiesta insieme ai sindaci del Tigullio per accedere al fondo strategico.

Abbiamo negoziato con diversi privati interessati ad investire nel restauro, tra cui la società Duferco del dottor Gozzi, che presenterà domani un progetto di restauro e modernizzazione. Inoltre, cercheremo ulteriori finanziamenti anche presso il Ministero della Cultura”.

“Il Cantero è un punto di riferimento per tutto il comprensorio, ha notevole pregio architettonico e storico e rappresenta un’occasione importante per valorizzare ulteriormente il polo culturale di piazza Matteotti, su cui stiamo lavorando per la riqualificazione di piazza Verdi e del parco di Villa Rocca, rendendolo a tutti gli effetti un centro polifunzionale vivo e capace di ospitare congressi, spettacoli, proiezioni e rappresentazioni, aggiunge Antonio Segalerba, presidente del consiglio comunale e vicesindaco metropolitano.

Città Metropolitana, attraverso il Ministero, ha già stanziato 100 mila euro di finanziamento a seguito della progettazione presentata due anni fa dalla proprietà del teatro. Anche grazie all’intervento di Regione Liguria potremo vedere finalmente riaperto il Cantero”.