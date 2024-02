Presi ladri di Albaro: sono due albanesi

Trovati con un bottino da 1 milione

La Squadra Mobile ha catturato due individui questa mattina, albanesi di 38 e 35 anni, dopo l’ultimo furto nel quartiere residenziale di Albaro, a Genova.

Nel corso dell’operazione, sono stati recuperati ben 180.000 euro in contanti e oltre 700.000 euro in gioielli e orologi di lusso, trovati a bordo dell’auto dei ladri.

Presso il garage dell’appartamento in cui i malviventi risiedevano, a Marassi, sono stati rinvenuti ulteriori gioielli rubati provenienti da almeno altri tre appartamenti della zona.

Secondo le indagini, uno dei due criminali è rimasto in macchina mentre l’altro è entrato nell’abitazione di un imprenditore, asportando una cassaforte contenente monili con diamanti e pietre preziose, insieme a una collezione di Rolex e altri orologi di valore. Gli agenti hanno anche recuperato strumenti da scasso nel veicolo.

Si sospetta che i due siano gli autori dei furti avvenuti sabato notte in via Gobetti e in via San Martino, dove sono stati rubati due Rolex e 10.000 euro in contanti.

Gli inquirenti ipotizzano che i ladri abbiano pianificato attentamente i loro colpi, studiando le abitudini delle vittime che, nel momento dei furti, erano assenti per una vacanza in montagna.

Uno dei malviventi risiede stabilmente a Genova, mentre l’altro sarebbe un trasfertista arrivato dall’Albania appositamente per commettere i reati e poi fuggire.

Le indagini sono in corso per verificare se la coppia sia coinvolta in altri furti avvenuti nelle ultime settimane.