Chiavari, Arriva l’ok per il park di corso Assarotti

377 mila euro per la risistemazione del parcheggio pubblico a pagamento e dell’adiacente percorso pedonale di corso Assarotti

Grazie all’annessione di una porzione di area di proprietà di RFI, l’amministrazione comunale procederà alla ridistribuzione degli stalli e della viabilità interna all’area di sosta.

«Il parcheggio risulta fondamentale sia per la sua vicinanza al centro storico che per l’adiacenza alla stazione ferroviaria e alle fermate degli autobus. È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo e ora sono in corso le procedure di gara – chiarisce il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua – Il riassetto dell’area, di circa 3300 mq, permetterà la realizzazione di un parcheggio a raso dotato di 178 stalli blu per autoveicoli, di cui 4 dedicati a disabili, disposti a spina di pesce e in linea. Mentre, i parcheggi per i motocicli, 42, saranno soggetti ad una diversa distribuzione in funzione dello spostamento del gate di accesso. La viabilità interna sarà a senso unico, con sviluppo ad anello, mentre le attuali barriere e la cassa per il pagamento automatico verranno ricollocate in corrispondenza del nuovo gate, sul margine nord-ovest dell’area di parcheggio. Infine, è prevista la tinteggiatura del manto stradale in prossimità dell’ingresso, volta a facilitare l’utenza nell’immissione nel parcheggio e la realizzazione di una specifica aiuola per delimitare i sensi di marcia e identificare il gate, con l’installazione di un pannello informativo multimediale che garantirà il costante aggiornamento degli stalli disponibili».