Chiabrera, Sena e Pierucci ok all’ Invernale di Ponente

GENOVA. 5 FEBBR. Spettacolari regate hanno caratterizzato il secondo fine settimana del Campionato Invernale del Ponente. Due giornate di scirocco hanno contraddistinto la seconda manche: il vento ha permesso al Comitato di disporre il campo di regata proprio davanti a Varazze. Il primo giorno la flotta, formata da 36 imbarcazioni, ha regatato con un vento leggero attorno ai 7-8 nodi, con direzione 95°, mentre nella seconda giornata il vento è aumentato fino a 10-12 nodi da 60°.

Nella prima giornata in ORC vittoria per “Rewind” di Fabio Caroli, mentre in IRC è giunto primo “Stupeficium” di Matteo Burello. Fra i Gran Crociera il successo è arriso a “Mediterranea” di Marco Pierucci.

Il giorno successivo la vittoria ha premiato rispettivamente in ORC Overall “N2O”(Emanuele Chiabrera, YC Sanremo), in IRC “Controcorrente” (Luigi Buzzi CN Celle) ed in Gran Crociera “Bilbo” (Mario Scolari, Varazze Club Nautico).

Ad una sola regata dalla fine le classifiche della 44Winter vedono in testa “N2O”(Chiabrera) in ORC, “Controcorrente”(Buzzi) in IRC e “Mediterranea”(Pierucci) in Gran Crociera, mentre le graduatorie del Campionato Invernale del Ponente vedono al primo posto “N2O” in ORC, “Spirit of Nerina” (Sena) in IRC e “Mediterranea” nei Gran Crociera.

Questi i risultati delle due regate.

Prima giornata. ORC: 1) “Rewind” (Fabio Caroli, YC Savona); 2) “N2O” (Emanuele Chiabrera, Yacht Club Sanremo); 3) Controcorrente (Luigi Buzzi, Club Nautico Celle),

IRC: 1) Stupeficium (Matteo Burello, CUS Vela Milano); 2) “Controcorrente”(Luigi Buzzi, Club Nautico Celle); 3) “Roby & 14”(Massimo Schieroni, YC Savona).

Gran Crociera: 1) “Mediterranea” (Marco Pierucci, Club Velico Canottieri Domaso); 2) “Fiore Blu” (Alfonso Sicignano, Varazze Club Nautico); 3) “Angelica” (Vittorio Giardini, Varazze Club Nautico).

Seconda giornata. ORC Overall: 1) N2O,; 2) Voscià ( Aldo Resnati, Lega Navale Italiana di Milano); 3) “Sangria” ( Carlo Tadeo, Forza e Coraggio Le Grazie).

IRC: 1) Controcorrente; 2) Roby & 14 (Massimo Schieroni, YC Savona); 3) “Spirit of Nerina” (Paolo Sena, Varazze Club Nautico).

Gran Crociera: 1) “Bilbo” (Mario Scolari, Varazze Club Nautico; 2) “Mediterranea” (Pierucci); 3) “Angelica” (Giardini).

CLAUDIO ALMANZI