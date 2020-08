Giovedì 3 allo Stadio Bentegodi di VERONA, 4 squadre in campo capitanate da AMOROSO, BOVA, MORANDI e SALMO con RAMAZZOTTI, BONOLIS, GILETTI e due presidenti giocatori, PIO e AMEDEO

VINCE LA SOLIDARIETÀ!

Artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo scenderanno in campo per sostenere la raccolta fondi promossa da Music Innovation Hub

4 squadre, 4 capitani, due grandi sfide e una finale imperdibile, tutto in una magica sera: LA PARTITA DEL CUORE, storico appuntamento con la NAZIONALE CANTANTI, quest’anno si presenta con una 29esima edizione ricca di novità, denominata “Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE?– Edizione Speciale 2020” e dedicata ai lavoratori dello spettacolo. Giovedì 3 settembre in diretta su Rai 1, dallo Stadio Bentegodi di Verona,si sfideranno per la prima volta 4 squadre capitanate da ALESSANDRA AMOROSO, RAOUL BOVA, GIANNI MORANDI e SALMO. La diretta su Rai 1, in prima serata (ore 21.25), sarà condotta da CARLO CONTI.

I 4 capitani hanno costruito durante queste settimane le proprie squadre selezionando artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo! Ecco i primi nomi che vanno a comporre le squadre: PIO E AMEDEO, in qualità di presidenti – giocatori, e MILENA BERTOLINI nella squadra di Alessandra Amoroso, PAOLO MALDINI e STEFANO PIOLI nella squadra di Raoul Bova, PAOLO BONOLIS e DIDA (Nelson de Jesus Silva) in quella di Gianni Morandi e EROS RAMAZZOTTI e MASSIMO GILETTI nella squadra di Salmo… Ci saranno ancora tantissime sorprese. Le 4 squadre, rigorosamente formate dai soli 11 giocatori titolari (senza possibilità di riserve), si sfideranno in 2 partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna e le 2 vincitrici si contenderanno la finale di “Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE? – Edizione Speciale 2020”. Tutti insieme, uomini e donne, scenderanno in campo per aiutare i lavoratori dello spettacolo.

Sarà un’edizione speciale de LA PARTITA DEL CUORE, con una formula innovativa ideata da GIANMARCO MAZZI e GIANLUCA PECCHINI per laNAZIONALE CANTANTI, quest’ultima svolge il ruolo di “game master” coordinando tutte le varie fasi della preparazione dell’evento, con la guida del suo presidente ENRICO RUGGERI e l’organizzazione generale a cura di GIANLUCA PECCHINI con GIANMARCO MAZZI.

Si ringraziano: il title sponsor Esselunga; i main sponsor Grana Padano, Bayer, Gruppo Green Vision; lo sponsor Tecnico Givova; gli sponsor BPER Banca, Rent4Friends e Autoteam 9. Si ringraziano anche SIAE e Hellas Verona.

Da domani, martedì 1 settembre, al 21 settembre sarà inoltre attivo il numero solidale 45588 (messo a disposizione dall’Associazione La Partita del Cuore – Umanità senza Confini O.n.l.u.s.) che, insieme all’incasso della vendita dei biglietti, al netto dei costi, andrà a costituire un aiuto concreto. Il ricavato complessivo, infatti, andrà a confluire nel fondo “COVID 19 – Sosteniamo la musica” di MUSIC INNOVATION HUB, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale.

“Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE? – Edizione Speciale 2020” si inserisce nel progetto nazionale “Da Verona accendiamo la musica”, prodotto dalle principali organizzazioni e istituzioni italiane della musica. Insieme ai SEAT MUSIC AWARDS (2 e 5 settembre in diretta su Rai1 dall’Arena di Verona),allo “speciale” SEAT MUSIC AWARDS – Viaggio nella musica (6 settembre, Rai1) e al grande concerto HEROES (6 settembre in diretta streaming dall’Arena di Verona a partire dalle ore 19.00), la ventinovesima edizione de LA PARTITA DEL CUORE aderisce all’iniziativa di Music Innovation Hub – Impresa Sociale (MIH – www.musicinnovationhub.org), organizzazione promotrice e destinataria della raccolta fondi televisiva per sostenere i lavoratori dello spettacolo.