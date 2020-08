Cessione Genoa, interesse di Rahhal Boulgoute dal Marocco

Il Genoa è in vendita oramai da anni e le voci continuano a susseguirsi senza avere abbastanza concretezza da essere portate a termine.

Questa volta però sembra essere giunto al termine il ciclo del presidente rossoblu. Sono tanti i possibili acquirenti per il grifone

Non ci sono solo Radrizzani e Manfredi in corsa per l’acquisto del Genoa. Ha deciso di giocare allo scoperto anche Rahhal Boulgoute, considerato uno dei cinque uomini più ricchi del Marocco. Ha interessi in diversi campi imprenditoriali attraverso il suo Marita Group Holding di cui Moulay Youssef El Alaoui, principe del regno del Marocco, è il presidente onorario.

L’uomo d’affari marocchino ha dato mandato al suo legale di rendere pubblica la trattativa