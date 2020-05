Certificati Anagrafe online, nelle edicole 4.0 e nei punti Aci. Ecco l’elenco a Genova

“I servizi delle ‘Edicole 4.0’ e ACI si aggiungono alla possibilità, già offerta ai cittadini sempre online dal sito del Comune, di inviare la richiesta da casa dei certificati d’anagrafe e stato civile e di comunicare via email le variazioni di residenza”.

Lo hanno comunicato ieri i responsabili del Comune di Genova.

“Gli iscritti allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale – hanno aggiunto da Tursi – possono infatti ottenere la maggior parte dei certificati di anagrafe e stato civile attraverso i servizi online del Comune di Genova, collegandosi al link https://smart.comune.genova.it/servizi_online.

Nel 2019 i certificati emessi online (comprese le edicole) sono stati 48.150, mentre nel 2020 a fine aprile sono stati 26.979 i certificati ‘smart’ ottenuti on line e nei primi giorni di maggio sono arrivate richieste per 2.310 documenti.

Per le edicole convenzionate e per gli uffici ACI, basta essere muniti di una marca da bollo da 16 euro (tranne che per i certificati esenti), codice fiscale del soggetto per cui si chiede il certificato e di 1 euro per lo sportello che rilascia il certificato. Non è necessario essere in possesso di credenziali.

I certificati (solo per rapporti tra privati perché negli uffici pubblici vale l’autocertificazione) che si possono ottenere nelle edicole convenzionate, sportelli ACI e online sono: certificato di residenza, cittadinanza, contestuale (residenza, stato di famiglia), contestuale (residenza, stato libero, con motivazione), contestuale (stato di famiglia, residenza, stato libero), contestuale (residenza, cittadinanza, stato libero), esistenza in vita, godimento diritti politici, plurimo (cittadinanza e residenza), risultanza di matrimonio, risultanza di morte, risultanza di nascita, stato di famiglia, stato di famiglia in convivenza, stato libero, vedovanza.

Quelli dello stato civile (esenti da bollo) come: certificato di matrimonio (per i matrimoni dal 1968), certificato di morte (per i decessi dal 1990), certificato di nascita (per i nati dal 1959), estratto di matrimonio (per i matrimoni dal 1968), estratto di morte (per i decessi dal 1990), estratto di nascita (per i nati dal 1959).

Il Comune stipula convenzioni con le associazioni di categoria degli edicolanti che ne facciano richiesta, che si impegnano per i loro associati. Per cui qualsiasi edicolante interessato deve chiedere alla propria associazioni di categoria se è convenzionato o in caso contrario, fare richiesta perché sottoscriva la convenzione.

Ecco gli esercizi coinvolti.

– I Centro Est stazione ferroviaria Principe in piazza Acquaverde 1r

– II Centro Ovest via Buranello 200r

– III Bassa Valbisagno piazza Terralba 43 r – piazza Martinez 29Br

– IV Media Valbisagno Molassana, via Piacenza 287 – Giro del Fullo, via Struppa 24C

– V Valpolcevera, via Canepari 121r

– VI Medio Ponente via Ciro Menotti 12r e piazza Ranco 16r

– VIII Medio Levante Stazione Brignole piazza Verdi – Foce, via Rimassa 134r – Boccadasse,via De Gaspari 2r

– IX Levante Nervi, piazza Pittaluga 6Ar – Sturla, piazza Ragazzi del ‘99 3r.

Dal 4 maggio sono tornati disponibili anche gli sportelli dei punti ACI a Genova.

Ecco l’elenco dei punti convenzionati con il comune.

I Centro Est

Galleria Mazzini 27 R – Lunedì e Giovedì: 9,00 – 18,00

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 9,00 – 12,30 / 14,30 – 18,00

Caricamento – P.zza De Marini 6 – Lunedì e Giovedì: 9,00 – 17,30 orario continuato

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 9,00 – 12,30 / 14,00 – 17,30

Castelletto – Spianata Castelletto 6 Lunedì e Giovedì: 8,00 – 12,30 / 14,00 – 17,00 Mercoledì e Venerdì: 8,00 – 12,30

II Centro Ovest – Di Negro Via Milano 73 R da Lunedi a Venerdì: 9,00 – 12,30 / 13,30 – 16,00

III Bassa Valbisagno – Marassi Via Monticelli 12/14 R da Lunedì a Venerdì: 8,45 – 12,45/14,30- 18,45 e Sabato: 8,30 – 12,30

IV Media Valbisagno- Molassana Via Piacenza 268/B R – Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 8,30 – 12,30 – Martedì e Giovedì: 14,00 – 17,00 (su appuntamento)

V Val Polcevera – Rivarolo Via Canepari 59 – da Lunedì a Venerdì: 9,00 – 12,30 / 15,30 – 18,30 e Sabato: 9,00 – 12,00

VI Medio Ponente – Sestri Ponente Via Merano 105 R da Lunedì al Venerdì: 8,30-12,00/15,00 – 18,00

VII Ponente – Voltri P.zza Gaggero 6 R da Lunedì a Venerdì: 8,30 – 12,30 / 15,00 – 18,00

VIII Medio Levante – Centro Viale B. Partigiane 1 A – da Lunedì a Venerdì: 8,10 – 16,00 orario continuato

IX Levante – Quinto Corso Europa 1726/2 – da Lunedì a Venerdì: 8,00 – 12,00 / 14,30 – 17,30”.