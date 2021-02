Ceriale, nuova gestione del Museo Paleontologico Silvio Lai

Dal giorno 11 febbraio 2021 il Museo Paleontologico Silvio Lai di Ceriale (SV), ha una nuova gestione e si sta impegnando per l’avvio di attività online.

La società Innovative Multiservice Srls, in collaborazione con la cooperativa Microstoria, punta a rilanciare l’immagine di questo polo museale, ricco di storia e reperti geologici preziosi, unici all’interno del panorama regionale.

In seguito alle recenti disposizioni in merito all’emergenza sanitaria legata al covid-19, il museo si sta impegnando ad attivare soluzioni smart aperte al pubblico, con l’obiettivo di far conoscere i beni conservati e offrire curiosità in attesa della riapertura.

Il coinvolgimento del pubblico avverrà tramite focus di approfondimento sulle pagine Facebook e Instagram del museo, oltre a visite guidate e attività didattiche on line pensate per le scuole di ogni grado, che verranno effettuate a partire dal mese di marzo.

Le diverse proposte saranno svolte in streaming attraverso l’applicazione Zoom e sono consultabili presso i nostri canali social e nel sito dedicato.

Il polo accoglie all’interno delle sue sale reperti fossili proveniente dalla vicina Riserva regionale del Rio Torsero che vanta splendidi itinerari geologici. Questi ultimi torneranno accessibili al pubblico quando lo permetteranno le nuove disposizioni, per rendere la visita al museo più completa, attraverso l’immersione nei luoghi che ne raccontano l’origine.

Per eventuali chiarimenti e informazioni vi invitiamo a contattarci presso il nostro indirizzo email museolai@riotorsero.eu e a consultare il nostro sito web www.riotorsero.eu.

È inoltre disponibile, per ogni eventualità, il servizio di Whatsapp Business che renderà più accessibile e smart il dialogo tra gli utenti e il personale del museo. Il numero di cellulare a cui fare riferimento è il seguente: 3516227786.