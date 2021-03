Centro storico, senegalese esibisce falsa carta d’identità ai carabinieri: denunciato

Ieri sera in vico Mele, nel Centro storico genovese, durante un servizio per il controllo del territorio i carabinieri di Ge-Maddalena hanno fermato un africano.

Si tratta di un senegalese di 30 anni, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, che ha esibito una carta d’identità non valida per l’espatrio.

Il documento, da approfonditi accertamenti, poi è risultato essere falso.

Pertanto, il giovane è stato deferito in stato di libertà per “uso di documento falsificato non valido per l’espatrio”.

Il documento è stato sequestrato.