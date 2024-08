Centro storico di Genova, 150 stranieri controllati: 3 arresti e una denuncia

I carabinieri di Genova hanno intensificato i controlli nel Centro storico. Ieri, nel corso dell’attività che ha portato all’identificazione di 150 persone, per lo più stranieri, sono stati fermati ed arrestati tre persone destinatarie di ordini di carcerazione.

I tre stranieri si erano resi responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio ed erano già stati sottoposti a varie misure di prevenzione personale.

Sono stati presi e rinchiusi nel carcere di Marassi.

Inoltre, i carabinieri hanno denunciato uno straniero 45enne per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, poiché, nel corso di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello con lama da 14 centimetri, nonché di una fiala di metadone di cui lo stesso non era in grado di giustificare la provenienza e detenzione.