Centro storico, controlli anti degrado: arrestati 6 stranieri e una nomade sinti

Nel corso di un servizio antidroga finalizzato anche al contenimento del degrado urbano in zona Darsena e nel Centro storico genovese, ieri sera i carabinieri arrestato 7 persone e denunciato altre 5 in stato di libertà.

I militari di Ge-Maddalena, in vico Largo, hanno sorpreso un nordafricano mentre cedeva dell’hashish in cambio di alcune banconote a un ecuadoriano. Si tratta di un marocchino di 28 anni con pregiudizi di polizia, richiedente asilo politico e mai rimpatriato, che è stato trovato in possesso di ulteriori 3 grammi della stessa sostanza stupefacente e quindi arrestato.

I carabinieri di Ge-Maddalena, Carignano, Marassi e San Teodoro e Scali hanno poi arrestato 4 persone che a seguito dei controlli risultavano destinatari di ordini di carcerazione.

Si tratta di un 31enne sudamericano ricercato per rapina, una 35enne romena che aveva in pendenza un provvedimento per cumulo di pena dovendo scontare 5 anni e 3 mesi di reclusione, una 30enne di origine Sinti e domiciliata a Genova con numerosi pregiudizi di polizia e destinataria di un ordine di carcerazione in regime degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio (dovrà scontare 10 mesi), un senegalese di 32 anni destinatario di un ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, i carabinieri di Ge-Centro hanno arrestato un africano mentre cedeva 2 grammi di cocaina a un 50enne genovese. Si tratta di un 21enne senegalese, che è stato trovato in possesso di 500 euro provento dell’illecita attività.

Nello stesso contesto, gli investigatori hanno fermato un 27enne del Gabon il quale per evitare l’identificazione si è scagliato contro i militari che a fatica sono riusciti a contenerlo e ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda le persone denunciate, si tratta di un ecuadoriano di 27 anni abitante a Recco che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di cocaina, anfetamina e oltre 3 grammi di eroina; due senegalesi di 25 e 30 anni, entrambi con pregiudizi di polizia che nel tentativo di eludere il controllo tentavano la fuga; un 21enne senegalese.

In via Gramsci i militari hanno fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza un 49enne genovese trovato alla guida di un’auto con un tasso alcolemico pari a g/l 1,18.

Per il servizio sono stati impiegati 25 carabinieri della Compagnia di Genova Centro, 4 Carabinieri della C.I.O. di Firenze, 10 mezzi (compreso la stazione mobile) e due cinofili della Guardia di Finanza.