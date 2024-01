Centro cultura Avvocati, la mostra 10 anni di locandine

Tutte le mostre e gli eventi culturali dal 2013 ad oggi. In esposizione dal 9 gennaio al 24 gennaio 2024

Il 9 gennaio 2024, alle ore 17,30 nei locali del Centro Cultura dell’Ordine degli Avvocati di Genova, in via XII ottobre 3, verrà inaugurata la mostra “10 anni di locandine” che raccoglie le locandine relative agli eventi culturali e alle mostre organizzate dal 2013 al 2023 e ospitati nel predetto Centro Cultura.

In realtà il Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi è nato nel settembre 2011 da una idea dell’allora Presidente dell’Ordine degli Avvocati genovesi, avv. Stefano Savi, e la iniziativa è stata poi portata avanti dall’avv. Sandro Vaccaro, a lui subentrato nell’anno successivo.

Dopo alcune sporadiche mostre, su suggerimento delle allora Consigliere avv. Roberta Barbanera e Carlotta Farina, il Consiglio incaricò formalmente l’avv. Gabriella de Filippis, che è tutt’ora la attuale responsabile degli eventi artistici e culturali del Centro Cultura, di occuparsi di iniziative culturali per conto dell’Ordine degli Avvocati, cui il Centro Cultura fa capo.

Sono pertanto più di 200 le locandine esposte, relative ad altrettanti eventi, tra cui ricordiamo il Concorso Letterario di Poesia e Narrativa, intitolato agli avvocati Giovanni Di Benedetto e Piero Franzosa, che è giunto alla sua settima edizione, le recenti Rassegne letterarie “Un tè con l’autore” e “Un aperitivo con l’autore”, diversi convegni su alcuni temi importanti come le Mutilazioni genitali femminili, la Maternità surrogata, il Velo islamico e tantissime mostre di pittura, grafica, fotografia, scultura, alle quali hanno partecipato tantissimi artisti liguri e non solo, oltre al Club di lettura “Non solo codici”, nato da una idea della responsabile del Centro e della Consigliera avv. Alessandra Volpe.

Sono diverse le Associazioni chiamate in diverse occasioni a partecipare a detti eventi, come la Associazione Incisori liguri, Quarto Pianeta, Cella Art Communication, la Consulta Femminile, FIDAPA BPW international sez. Genova, AIDDA sez.Genova , AIDM, il Comitato interassociativo Carta dei diritti della bambina, il Circolo Culturale Associazione Amon, Mnemosine, la Associazione Oltre il Silenzio, il Comitato regionale Unicef Liguria, AGI – Associazione Giuriste italiane, così come tanti sono i vari assessori, regionali e comunali intervenuti alle varie inaugurazioni, stante i numerosi patrocini concessi agli eventi da parte del Comune di Genova e di Regione Liguria.

Nella giornata inaugurale, dopo i saluti da parte del Presidente dell’Ordine degli avvocati, avv. Luigi Cocchi, sarà offerto a tutte le persone intervenute e a cura dell’Ordine degli Avvocati di Genova, un aperitivo.

Come sempre sarà realizzato anche un video contenente le foto relative a questi 10 anni di mostre e eventi culturali, che sarà visionabile sul canale YouTube, sulla pagina Facebook oltre che sul sito web del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi

La mostra resterà in esposizione sino al 24 gennaio prossimo e potrà essere visitata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 18,00. L’ingresso è libero.