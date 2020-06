Centri estivi in lingua inglese per giovani dai 6 ai 14 anni

Educo Camp, centri estivi per facilitare l’apprendimento dell’ inglese e sostenere le famiglie italiane durante il rientro al lavoro

Come ente di formazione, Educo ha un’esperienza ventennale nell’organizzazione di campi estivi e tramite il supporto di docenti di lingua, nel ruolo di Camp Director (come coordinatori) e di studenti madrelingua inglesi, si pone come punto di riferimento per la realizzazione di attività ludico- didattiche destinate a bambini e ragazzi che, anche quest’anno vogliono trascorrere un’estate all’insegna del divertimento e della sicurezza.

Le caratteristiche che rendono gli Educo Camp una fondamentale esperienza di crescita per un bambino sono:

qualità degli standard educativi;

attitudine a sviluppare opportunità di socialità e svago “intelligente” per i ragazzi;

multiculturalità dei tutor madrelingua.

Il lungo periodo di isolamento, la dispersione scolastica come fenomeno in frequente aumento (e con cui Educo combatte da mesi grazie all’introduzione della piattaforma e-learning “Educo Scuola”), rendono necessaria l’organizzazione degli Educo Camp come occasione per avvicinarsi a una nuova normalità.

Il nostro Rappresentante Legale Giuseppe Calatola non ha dubbi “In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico vogliamo dare il nostro contributo. Vogliamo creare l’opportunità per far trascorrere giornate di vacanza studio ai ragazzi che necessitano di recuperare una socialità interrotta. Vogliamo sostenere l’apertura dell’anno scolastico 2020/2021 anticipando tutte le misure di sicurezza Covid-19 che faranno parte delle nostre abitudini quotidiane”

Appare chiara l’esigenza di dover rispettare le direttive ministeriali e I protocolli sanitari emanati che prevedono: uso di mascherine, sanificazione frequente, distanziamento sociale, misurazione della temperatura corporea, entrata e uscita dei gruppi a scaglioni. Direttive che verranno seguite in maniera rigida da parte del nostro Staff per poter svolgere tutte le attività didattiche in assoluta sicurezza, sia per I partecipanti che per I tutor, le Camp Director e le famiglie stesse.

About Educo

Educo è un ente di formazione accreditato dal MIUR che conta un totale di cinque hub sparsi per tutto il territorio italiano. Dal 2005 Lo scopo di Educo è di promuovere attività ricreative volte al potenziamento della lingua inglese. A tale proposito organizza corsi di formazione rivolti a tutte le docenti di ogni ordine e grado, vacanze studio all’estero, laboratori in lingua inglese per studenti, spettacoli teatrali con workshops didattici e I campi estivi, (Educo Camp) che si svolgono nella maggior parte delle città italiane.