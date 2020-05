È morto Christo, l’artista aveva 84 anni

È morto a New York Christo, l’artista aveva 84 anni. In Italia lo ricordiamo senz’altro per i Floating Piers del 2016 sul Lago d’Iseo.

L’opera che ci permise di camminare sulle acque, sul Lago di Iseo, da Sulzano a Monte Isola.

Christo, un americano di origine bulgara il cui bero nome era Vladimir Javacheff, il 18 giugno del 2016 tagliò il nastro della sua installazione The Floating Piers, una rete di pontili coperti di teli arancioni della lunghezza di tre chilometri, un’installazione curata da Germano Celant, deceduto poco tempo fa.

Proprio per quell’opera circa un milione e mezzo di persone con auto, treni, pullman si recarono in quel di Sulzano per poter ‘camminare sulle acque’.