Cenerentola il Musical al Teatro Sociale di Camogli il 4 dicembre

Al Teatro Sociale di Camogli in scena Cenerentola il Musical, domenica 04 dicembre alle ore 16.00.

Dopo il grande successo con tre repliche Sold-Out al teatro Govi di Genova Bolzaneto (1122 SPETTATORI), la Compagnia YeaWea replica con una nuova data il 04.12.2022 al Teatro Sociale di Camogli che si sta avvicinando vertiginosamente ad un nuovo Sold Out.

Domenica 04 dicembre alle ore 16.00 al TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI, un musical portato in scena da ragazzi che anche se giovanissimi, la più grande ha 26 anni, coronano il decimo anno di attività proponendo il loro nuovo spettacolo con la solita formula frizzante e gioiosa che li ha contraddistinti e che piace sia ai bambini che agli adulti.

Colpi di scena, personaggi irresistibili, musiche travolgenti e tanta magia sono gli ingredienti di questa versione musical della favola di Cenerentola, che ha ottenuto ampi consensi di pubblico con spettacoli sempre sold out in diversi teatri. Una storia senza età, raccontata in uno spettacolo di oltre due ore, con canzoni e coreografie di forte presa, destinate ad emozionare il pubblico in sala. Protagonisti, gli artisti della YeaWea Musical & Dance Academy, accademia genovese di danza, recitazione e musical.

