Natale a Santo Stefano Magra, tutti gli appuntamenti

In occasione del Natale, l’Amministrazione comunale di Santo Stefano Magra organizza una serie di iniziative volte a rallegrare i borghi del territorio comunale. Tutti gli eventi in programma concretizzeranno momenti di coesione e condivisione con i cittadini, grazie alla collaborazione delle associazioni, dei rioni, dei quartieri e delle attività commerciali. I presepi, nel centro storico e nelle frazioni, verranno inaugurati giovedì 8 Dicembre e saranno aperti per tutto il periodo natalizio.

PROGRAMMA Natale Capodanno santostefananese

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

PIAZZA GARIBALDI E CENTRO STORICO

DALLE ORE 10:00

Mercatini di Natale

DALLE ORE 15:00

Borgo incantato

Spettacolo per bambini

La casa di Babbo Natale accoglierà tutti i bambini

Intrattenimento musicale

DOMENICA 11 DICEMBRE

PIAZZA GARIBALDI E CENTRO STORICO

DALLE ORE 10:00

Mercatini di Natale

DALLE ORE 15:00

Intrattenimento musicale

VILLA BOERI, VIA TAVILLA

ORE 15:00 – 18:00

In viaggio tra le bambole

Percorso nelle storia del ‘900 con esemplari di bambole dai primi ‘900 fino agli anni ‘60. Le bambole sono prodotte da aziende statunitensi, tedesche, francesi e italiane.

A cura di Simonetta Boeri

VENERDÌ 16 DICEMBRE

OPIFICIO CALIBRATURA AREA VACCARI ORE 21:00

A Christmas Carol

Rappresentazione teatrale liberamente tratta dall’opera di Charles Dickens

A cura della Compagnia teatrale “Mirpò”

SABATO 17 DICEMBRE

Babbo Natale itinerante

PIAZZA AIA DI CROCE PONZANO SUPERIORE ORE 11:00

PIAZZA CERRI ORE 12:00

MADONNETTA PIAZZA BUOZZI ORE 14:30

PIAZZA GARIBALDI ORE 15:30

A cura di “Dimmi di sì – Autonoleggio di Paola Andreazzoli” SALONE PARROCCHIALE S. STEFANO MAGRA ORE 17:30

Concerto di Natale Omaggio a Michael Buble

Voce: Francesco Marotta; Pianoforte: M° Aliano Frediani

DOMENICA 18 DICEMBRE

PIAZZA GARIBALDI E CENTRO STORICO

DALLE ORE 10:00

Mercatini di Natale

DALLE ORE 15:00

Borgo incantato

Giochi e attività per bambini

La casa di Babbo Natale accoglierà tutti i bambini

Alberi di Natale

I bambini delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio allestiranno nel Borgo gli Alberi di Natale con decorazioni in materiali di riciclo preparate a scuola

Intrattenimento musicale

VILLA BOERI, VIA TAVILLA

ORE 15:00 – 18:00

In viaggio tra le bambole

Percorso nelle storia del ‘900 con esemplari di bambole dai primi ‘900 fino agli anni ‘60. Le bambole sono prodotte da aziende statunitensi, tedesche, francesi e italiane.

A cura di Simonetta Boeri

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE

CHIESA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE

ORE 21:15

Note di Natale

Concerto a cura di Coro San Leonardo

LUNEDÌ 26 DICEMBRE

SALONE PARROCCHIALE DI SANTO STEFANO MAGRA

ORE 18:00

Concerto di Natale

a cura della Filarmonica Santo Stefano Magra

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE

CHIESA S. MICHELE ARCANGELO PONZANO SUPERIORE

ORE 21:00

Concerto di Natale

Capolavori Musicali da Barocco al Novecento Pianoforte: Leonardo Vaccarone

Violino: Erica Mazzacua

Violoncello: Cristiano Sacchi

DOMENICA 1° GENNAIO

OPIFICIO CALIBRATURA AREA VACCARI ORE 21:00

Concerto di Capodanno

a cura de Ensamble Symphony Orchestra

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023

DALLE ORE 10:00

Mercatini di Natale

PIAZZA GARIBALDI ORE 15:00

Festa della Befana

Animazione con caccia al tesoro Intrattenimento musicale

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE

(necessaria per il Concerto di Capodanno) + 39 335 58 57 488 info@comune.santostefanodimagra.sp.it