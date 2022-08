Cedimento del manto stradale in via Milite Ignoto a Recco

Recco, cedimento del manto stradale in via Milite Ignoto: intervento di Iren per verificare l’origine del problema.

Dopo il sopralluogo effettuato a seguito di un improvviso cedimento di un tratto di strada in via Milite Ignoto, da oggi primo agosto 2022 alle ore 14 i tecnici Iren sono al lavoro per compiere i rilievi e verificare l’integrità della condotta fognaria per comprendere meglio le origini del problema e risolverlo con celerità.

«Anche se non si avvertono fuoriuscite, abbiamo chiesto a Iren di svolgere un controllo e di ripristinare il cedimento stradale ̶ spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin ̶ con la collaborazione della Polizia Locale abbiamo istituito il temporaneo senso unico alternato di marcia».

Il provvedimento, che si è reso necessario per eseguire i lavori, resterà in vigore fino alle ore 16 di giovedì 4 agosto, termine previsto per la fine delle attività. ABov