Musica orchestrale e ironia al Porto Antico di Genova

Mercoledì 3 agosto la musica orchestrale grande protagonista al Porto Antico con “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar” all’Arena del Mare e “Opera on the sea” per il GIMYF in Piazza delle Feste.

Giovedì 4 agosto si ride con l’ironia ligure de I Pirati dei Caruggi.

Mercoledì 3 agosto la musica orchestrale farà da grande protagonista al Porto Antico di Genova all’interno di EstateSpettacolo.

All’Arena del Mare il Teatro Verdi di Montecatini Terme propone un viaggio musicale nell’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, Ennio Morricone, portando in scena lo spettacolo “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”. Il Maestro non ha bisogno di troppe presentazioni: le sue musiche, per le quali si è cimentato in un’ampia gamma di generi compositivi, hanno affascinato intere generazioni, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi. La sfida che “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar” propone è quella di omaggiarlo in un modo originale e diverso dal solito. Il protagonista strumentale del concerto sarà il prestigioso Ensemble Le Muse, diretto dal Maestro Andrea Albertini, ideatore dello spettacolo. Ospite musicale della serata sarà la suadente voce di Angelica Depaoli che farà rivivere le magiche atmosfere di quelle pellicole che hanno segnato la storia della cinematografia italiana. A impreziosire ulteriormente la serata, la partecipazione straordinaria della soprano italo svedese Susanna Rigacci, per vent’anni la voce di Morricone nel mondo. L’ensemble Le Muse, tutto al femminile, ha ricevuto, durante il concerto al teatro Mohamed V di Rabat in Marocco, l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana proprio per questo spettacolo.

La stessa sera, in Piazza delle Feste, l’ultimo appuntamento della Quarta Edizione del Genoa International Music Youth Festival con la partecipazione straordinaria dell’orchestra della Corporación Cultural Universidad de Concepción. “Opera on the sea” è uno spettacolo dedicato all’Opera lirica, con le più belle arie d’opera di Verdi e Puccini cantate da Marta Mari (Soprano), Camila Guggiana (Soprano), Giada Venturini (Mezzosoprano), Alessandro Fantoni (Tenore), Daniel Ihn-Kyu Lee (Baritono) e il Genova Vocal Consort diretti dalla bacchetta del Maestro Lorenzo Tazzieri. Il Festival, giunto con successo alla IV edizione, vuole essere punto di partenza per attività di cooperazione culturale che favoriscano la nascita di relazioni culturali e diplomatiche con i Paesi partner anche attraverso l’organizzazione di incontri istituzionali con le delegazioni ospiti. Ad oggi, grazie a un proficuo lavoro di cooperazione culturale internazionale, il Festival può vantare accordi con 13 Paesi nel mondo e una collaborazione attiva dal 2019 con il CHOF (Chile Opera Festival), primo festival operistico internazionale del Paese, che ha permesso, grazie al GIMYF di avere ospite in Italia per la prima volta un’orchestra proveniente dal Sud America.

Giovedì 4 agosto all’Arena del Mare si ride con I Pirati dei Caruggi: Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon e Enrique Balbontin affidano a Palco Sul Mare Festival il loro nuovo spettacolo estivo “Scignoria”, fatto di esilarante comicità e umorismo squisitamente genovese proposti in gag irresistibili che non danno tregua al fedelissimo pubblico. Loro, i veri predoni della comicità ligure, hanno fatto la parodia al popolo della loro terra, così ospitale da vantare l’invenzione del turismo “mordi e fuggi”. Con sketch inediti e ricchi di improvvisazione, in esclusiva, i “Fab Four” di San Donato sono andati alla ricerca delle loro fortune con contagioso e spontaneo ottimismo.

Info

Ingressi e biglietti

Mercoledì 3 agosto Omaggio a Morricone: biglietti disponibili su www.ticketone.it e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 21:00

Mercoledì 3 agosto GIMYF: biglietti disponibili su

https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=AICUNF-GIM e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 21:00

Giovedì 4 agosto Pirati dei Caruggi: biglietti disponibili su www.happyticket.it e in punti vendita convenzionati (consultare www.palcosulmarefestival.it) e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 21:30

Programma completo e aggiornamenti su: www.portoantico.it

• lunedì 1° agosto Piazza delle Feste: Rocky Horror Rock Show

• martedì 2 agosto Piazza delle Feste: The Greatest Concert

• mercoledì 3 agosto Arena del Mare: Associazione Ritorno all’Opera – “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”

• mercoledì 3 agosto Piazza delle Feste: GIMYF – Opera on the Sea

• giovedì 4 agosto Arena del Mare: Palco Sul Mare Festival – Pirati dei Caruggi “Scignoria”

• da lunedì 8 a domenica 28 agosto Arena del Mare: Fresh & Green Summer Village

• da sabato 20 a mercoledì 24 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Igor Chierici – Oceano mare e la zattera della Medusa

• giovedì 25 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Il vecchio e il mare

• giovedì 8 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Brunori SAS

• venerdì 9 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Psicologi, Giuse The Lizia + tba

• sabato 10 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Kraftwerk 3-D Concert

• domenica 11 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Fabri Fibra

• lunedì 12 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Blanco

• martedì 13 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Blanco

• giovedì 15 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Elisa

• venerdì 16 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – La Rappresentante di Lista + Tananai

• sabato 17 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Leatherette “Mixed Waste Live”; Black Saagan & band “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo”

• venerdì 23-domenica 25 settembre Piazza delle Feste: Chorus Days. Music Educational Expo