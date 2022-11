C’è un nuovo corso di fotografia a Sarzana dal 23 novembre, il nuovo format di Spazi Fotografici, qui per tutti, in tre puntate

C’è un nuovo corso di fotografia a Sarzana dal 23 novembre, sono aperte fino al prossimo 18 novembre le iscrizioni per il nuovo corso di fotografia proposto da Spazi Fotografici per chiunque voglia imparare a fotografare, secondo la nuova formula di formazione da inaugurarsi in questo 2022 e per ogni modulo: breve, intensiva, mirata, efficace.

Tre le puntate consecutive previste per conoscere, con esercitazioni e correzioni anche immediate, gli aspetti basilari di gestione della fotocamera tra comandi e pratica attorno agli elementi che concorrono alla costruzione di una buona immagine. Punto di vista, inquadratura, messa a fuoco, scatto, esposizione. In una serata teorico-pratica e di preparazione (23 novembre, ore 19-22, in presenza o online), una giornata sul campo (26 novembre, ore 10-18, in presenza), una serata finale (30 novembre, ore 19-22, in presenza o online) di revisione, analisi delle immagini eseguite, raccolta delle indicazioni utili a migliorare, ancora con Spazi Fotografici oppure autonomamente.

Questo modulo è il primo di una nuova serie pensata per offrire, secondo livelli diversi e programmi a sé stanti, risorse chiare, orientate, definite; accessibili nel tempo e nel costo, oltre che – come detto – più mirate.

L’idea è infatti quella di offrire spazi di formazione che possano puntare a sottolineare l’importanza della qualità dell’apprendimento, del confronto sul campo / in classe, dell’aspetto relazionale. In parallelo rafforzando e volendo rafforzare il saper ottimizzare tempo ed energie, l’avere delle finalità per sé chiare e precise, la capacità di decidere se/cosa/quanto approfondire. Tutto sempre ed anche grazie alla presenza dei docenti professionisti specializzati nelle diverse aree.

A guidare il primo modulo sarà Davide Marcesini, già fotografo e docente, ideatore e direttore di Spazi Fotografici dal 2019. A integrazione, per i partecipanti al corso, oltre all’attestato finale, possibilità di revisione extra (da concordare), 1 consulenza tech, 1 sconto presso Fotoreporter. Inoltre la possibilità di “fare community” e accedere alla biblioteca dell’associazione. Per informazioni visitare la pagina web oppure contattare l’associazione: info@spazifotografici.it – 3662075313.