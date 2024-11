C’è tempo ancora oggi per visitare la 38^ Mostra della Zucca

A Murta, pittoresco paesino sulle colline di Genova Bolzaneto, prosegue la 38^ edizione della Mostra della Zucca. Un evento che coniuga tradizione, cultura e gastronomia, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra varietà di zucche, attività culturali ed escursioni.

Attività e attrazioni della Mostra

La manifestazione offre un programma ricco di attività: escursioni panoramiche, visite guidate al Roseto, conferenze tematiche e molto altro. Per gli amanti della buona cucina, l’evento è un’occasione per gustare piatti tipici preparati con la zucca, accompagnati da vino novello e birra alla zucca.

Come raggiungere la Mostra

La Mostra della Zucca è facilmente accessibile con i bus AMT (linea 74 potenziata) dalla stazione di Bolzaneto. In alternativa, si può raggiungere a piedi percorrendo le antiche creuze, come la suggestiva Via delle Rose che parte da Trasta.

Tema e concorsi dell’edizione 2024

Quest’anno l’evento è intitolato “Madama Zucca e Messer Zuccone da Murta”, un omaggio al Medioevo che arricchisce l’esperienza tra le esposizioni. Sono previsti numerosi concorsi con premi per le zucche più singolari: dalla più grossa alla più lunga, dalla più strana alla più bella. I visitatori potranno votare la zucca più strana e la più bella, rendendo l’evento ancora più coinvolgente.

Premi e composizioni

Saranno premiate anche le composizioni più creative e chi porterà il maggior numero di cucurbitacee. I negozi della Val Polcevera, partecipando all’iniziativa “Vetrine in festa”, esporranno composizioni di zucche e le migliori vetrine verranno premiate.

Stand gastronomici e piatti tipici

Durante la manifestazione, gli stand gastronomici proporranno piatti a base di zucca e il vino bianco Novello Valpolcevera appena prodotto. Nei locali della Società Operaia Cattolica, su prenotazione, sarà possibile assaporare piatti tipici della tradizione.

La Mostra delle Zucche è organizzata con il patrocinio del Comune di Genova e la collaborazione dell’Assessorato al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine, oltre al Municipio V Val Polcevera.

Non perdete l’occasione di visitare la 38^ Mostra della Zucca: un evento che celebra la cultura, la tradizione e il gusto nel cuore di Murta.