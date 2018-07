Cavi Borgo di Lavagna tre serate musica Jazz & Wine Festival

Cavi Borgo presenta a tutti gli appassionati la quattordicesima edizione del “Jazz & Wine Festival”. Saranno tre serate di musica jazz e degustazioni enologiche nel cuore del borgo a Cavi di Lavagna. La manifestazione musicale è promossa dal CIV, Centro Integrato di Via di Cavi Borgo, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Lavagna, e organizzata dall’Associazione “Le Muse Novae”.

La rassegna di musica jazz è la più longeva della Liguria e quest’anno riproporrà le piacevoli serate al fresco del borgo in Piazza Nazario Sauro, sempre nel cuore del borgo. Il programma prevede tre live nei giovedì di luglio: il 12 luglio il duo Claudia Sanguineti ed Enrico Testa, nel concerto “Mas que nada”; il 19 la “Onewomanband” di Laura Fedele e il 26 il progetto: “On Joni Mitchell’s Paths” con Giulia Cancedda , Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto. Ad aprire la rassegna sarà il concerto “Mas que nada” in cui la chitarra di Enrico Testa e la voce di Claudia Sanguineti si fonderanno per rievocare sonorità affascinanti.

ENRICO TESTA è un musicista jazz formatosi presso i conservatori G.Puccini di La Spezia e N.Paganini di Genova. Dal 2002 ha iniziato il percorso di studio dell’armonica cromatica, strumento con il quale ha costruito negli anni un suo personale linguaggio. Le collaborazioni con musicisti, partecipazioni in studio e attività in scuole di musica in tutti questi anni sono state numerose, attualmente è insegnante di chitarra ed armonica cromatica presso la scuola di musica del Louisiana Jazz Club – Museo del Jazz Genova e docente di chitarra.

Nel 2009 ha costituito il “Chromatic Duet” con la cantante Valeria Bruzzone, progetto dal quale è scaturito un disco tributo al cantante Natalino Otto “Otto per Duet”. Ha inoltre registrato in quartetto con Marcello Picchioni al pianoforte, Dino Cerruti al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria, il il disco “Chromatic Life” , una raccolta di brani scritti e arrangiati dal chitarrista e armonicista, dove vengono messi in risalto i tanti e diversi colori che hanno caratterizzato il suo percorso musicale attraverso l’espressività della chitarra con corde nylon e dell’ armonica cromatica.

Dal 2013 è chitarrista ed armonicista nel quartetto della cantante Anna Sini “Anna Sini Jazz Contemporart”. Nel dicembre 2014 è uscito il suo disco “Easy and Funny” che contiene 9 brani inediti ed in cui hanno suonato Marcello Picchioni al pianoforte, Alberto Malnati al contrabbasso e basso elettrico, Daviano rotella alla batteria. Nel dicembre 2016 pubblica con Valeria Bruzzone il secondo disco dedicato al repertorio di Natalino Otto, “Otto per duet II”.

CLAUDIA SANGUINETI, diplomata in Musicoterapia e laureata in jazz al Conservatorio Paganini di Genova, si occupa da più di 20 anni di canto e vocalità, conducendo numerosi seminari e laboratori musico-vocali per bambini ed adolescenti; collabora come corista in diversi progetti discografici: la sua spiccata versatilita’ le ha permesso di spaziare con naturalezza tra diversi stili musicali collaborando con moltissimi musicisti sia in ambito jazz che pop e musica leggera.

Gli ultimi anni la vedono impegnata soprattutto in ambito jazzistico con delle formazioni elastiche che spaziano dal duo al quintetto. Ha pubblicato un Ep dal titolo Vento Forte di cui è autrice compositrice e interprete. Tra le varie proposte musicali un tributo- omaggio a Ella Fitzgerald e alle sue leggendarie interpretazioni.

Ha recentemente ultimato il suo secondo cd dal titolo Days of future past con Fabio Vernizzi, Pietro Martinelli, Stefano Guazzo e Daviano Rotella. Il disco, di cui è autrice, compositrice e interprete, è di taglio Jazzistico nonostante ci siano sfumature e sapori appartenenti anche ad altri generi musicali.

JAZZ & WINE FESTIVAL 2018 – XIV^ edizione PROGRAMMA

Giovedì 12 luglio “Mas que nada Claudia Sanguineti ed Enrico Testa

Giovedì 19 luglio “Onewomanband” di Laura Fedele

Lunedì 26 luglio “On Joni Mitchell’s Paths” con Giulia Cancedda , Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto

Direzione Artistica Associazione Culturale “Le Muse Novae” Corso Dante 29/1r – Chiavari INFO LINE FESTIVAL JAZZ & WINE: 348.2243585 www.jazzwinefestival.it info@lemusenovae.it