E’ successo questa mattina a Catania

Questa mattina a Catania in via Etnea ci sono state scene di ordinaria follia per una donna semi nuda che ha lanciato in strada diversi oggetti dal proprio balcone di casa.

La donna, in preda ad un raptus di follia e urlando frasi sconnesse, ha lanciato in strada dal terrazzo del terzo piano dell’abitazione vari oggetti fra cui vasi, arredi e un lettino da campeggio di un bimbo.

Gli oggetti sono finiti sulla strada sottostante e in parte sulle auto parcheggiate sotto il palazzo.

Sul posto chiamata dai residenti è giunta la polizia in pattuglia moto montata che ha sbarrato la strada.

Per fortuna non ci sono state persone ferite. Sul posto è giunta anche un’ambulanza.

Non sono note le cause che hanno spinto la donna a tale gesto. Secondo alcune persone presenti la donna avrebbe fatto riferimento ai figli e al marito e a nulla sarebbero servite le parole dei vicini che hanno cercato di tranuillizzarla.

Il Video