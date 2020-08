Caserza debutta con la Clio Rally 5 al Ciocco

Lanterna Corse Rally Team si prepara ad affrontare la gara del Campionato Italiano Rallies con Caserza e Rocca, che tornano insieme dopo il Rally Sanremo 2013

L’auto scelta da Caserza sarà una nuovissima Renault Clio Rally 5 preparata dalla V Sport, vettura al debutto assoluto con cui il portacolori del team genovese dovrà prendere confidenza chilometro dopo chilometro.

“Dovremo prima di tutto riprendere gli automatismi dopo qualche mese di inattività, poi per me saranno nuove sia la gara che la macchina, quindi dovremo partire con la massima attenzione. L’obiettivo per questa prima gara è di fare chilometri ed accumulare esperienza, sono molto contento di tornare a dividere l’abitacolo con Paolo Rocca, sicuramente mi sarà di grande aiuto come lo fu al Sanremo Leggenda del 2013” – ha dichiarato Caserza pronto per la trasferta toscana.

L’equipaggio della Lanterna Corse Rally Team sarà iscritto al Trofeo riservato alla nuova vettura Renault e valuterà l’eventuale prosecuzione nella serie gara per gara, in base ai risultati. Il Rally del Ciocco si svolgerà sabato 22 agosto, con partenza alle 8 ed arrivo alle 19:10, con i concorrenti che affronteranno undici prove speciali, per un totale di 94 chilometri cronometrati.