Casarza Ligure, auto abbatte palo della luce: conducente illeso

Incidente stradale la scorsa notte a Casarza Ligure, dove un’auto è andata a sbattere contro un palo della luce pubblica mentre il conducente stava rientrando a casa.

Il veicolo ha gravemente danneggiato il lampione in via Annuti, ma per fortuna il conducente è rimasto praticamente illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere l’auto e il palo della luce pubblica pericolante.

I pompieri hanno prima tagliato il palo dopo aver staccato la corrente e poi lo hanno rimosso con delle funi.