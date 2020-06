Caruggi, orina per strada in pieno pomeriggio davanti ai passanti: siciliano denunciato

Ieri pomeriggio in via Ponte Calvi nel Centro storico di Genova un siciliano di 42 anni, in evidente stato di ubriachezza, si è messo a orinare sulla pubblica via davanti ai passanti.

Pertanto, è stato fermato per un controllo dai carabinieri delle Stazioni di Ge-Maddalena e Ge-San Martino, in servizio nei caruggi.

Il 42enne ha insultato e minacciato i militari opponendo resistenza alle attività di controllo.

Bloccato e identificato, è stato denunciato in stato di libertà per “violenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale”.

Successivamente, a causa dello stato di agitazione dovuta a pregressa patologia aggravata dall’assunzione di alcolici, il 42enne è stato trasportato in T.S.O. presso l’ospedale Galliera.

Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza ed atti contrari alla pubblica decenza e violazione norme anti Covid-19 ed è stato richiesto il provvedimento di allontanamento dal Centro storico di Genova.