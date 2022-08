Questa mattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato, sono intervenuti a Carrodano per il recupero di un camion che trasportava generi alimentari.

Per cause in via di accertamento il mezzo di è ribaltato ed è finito fuori dalla sede stradale.

Il conducente fortunatamente non ha riportato conseguenze.

Per le operazioni sono state necessarie due autogru ed il taglio e la messa in sicurezza di alcune parti del guardrail.