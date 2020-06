Carcere Sanremo, detenuto tenta suicidio: agente lo salva

Un detenuto del carcere di Sanremo ha tentato il suicidio ma l’intervento di un agente della Polizia Penitenziaria ha permesso di evitare la tragedia. A denunciare i fatti il segretario regionale della Uil Pa Fabio Pagani.

“Non possiamo – spiega Pagani – affidarci solo alla polizia penitenziaria, alla fortuna, occorrono uomini e mezzi, può succedere di tutto.

Incontreremo la direzione per un confronto sull’organizzazione del lavoro breve e ci pare necessario che occorra riflettere sull’impiego delle risorse umane.

Se il Dap non implementa l’organico bisognerà, gioco forza, rivedere le assegnazioni di poliziotti penitenziari negli Uffici e nei servizi complementari. Benchè anch’essi siano essenziali alla vita dell’istituto in questo momento è preminente rinforzare le prime linee”.

“Vogliamo ricordare che a Sanremo l’organico previsto dai decreto ministeriale dovrebbe essere di 201 unità di Polizia Penitenziaria, ne sono, invece, state assegnate 170. Alla fine per garantire i servizi operativi essenziali restano poche unità. Troppo poche! Assolutamente inadeguate a garantire i livelli minimi di sicurezza, ancor più in considerazione che attualmente sono ristretti 265 detenuti in una struttura che potrebbe al massimo contenerne 219, inoltre con estremo rammarico dobbiamo evidenziare che a Sanremo continuano ad arrivare gli arrestati, Sanremo è una Casa di reclusione. Anche in questi numeri c’è la ragione delle violenze che registriamo quotidianamente a Sanremo”.